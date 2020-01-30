Вдова Брайанта впервые высказалась о смерти мужа и дочки

Вдова знаменитого баскетболиста НБА Коби Брайанта Ванесса поблагодарила людей за поддержку после авиакатастрофы, в которой погибли ее муж и одна из четырех дочерей. Она призналась, что ей не хватает слов, чтобы описать боль после потери родных.
"Я и мои девочки хотим поблагодарить миллионы людей, выразивших свою поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо вам за все ваши молитвы. Они нам сейчас очень нужны. Мы полностью опустошены смертью моего любимого мужа и удивительного отца наших детей и прекрасной дочери и сестры Джанны. Не хватает слов, чтобы описать ту боль, которую мы испытывает прямо сейчас", – написала Ванесса на своей странице в Instagram.
Кроме того, она попросила всех желающих помочь семьям других погибших в авиакатастрофе. Напомним, что на борту вертолета находились девять человек, включая пилота.
41-летний Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли 26 января в результате авиакатастрофы.
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