Совет федерации одобрил закон в введении должности зампреда Совбеза для Дмитрия Медведева

Члены Совета Федерации сегодня одобрили закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, сообщает "Интерфакс". Ранее документ был одобрен в Госдуме.

16 января президент Владимир Путин своим указом ввел новую должность заместителя председателя Совбеза РФ, назначив на этот пост бывшего главу правительства Дмитрия Медведева.

Ранее Медведев, комментируя ситуацию, выразил уверенность, что отметил, что его работа в новой должности будет важной и нужной.

Источник: Вести

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