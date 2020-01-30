Треть россиян ходит в гости без повода

Социологи ВЦИОМ провели опрос с целью выяснить: как часто россияне ходят в гости, к кому, и что обычно является поводом нанести визит родственникам и друзьям.
Тех, кто за последние полгода хотя бы раз встречал гостей, оказалось 86 процентов. Среди них – подавляющее большинство молодых людей в возрасте 25-34-лет и жителей сёл (по 92 процента), а также городов с населением от 500 до 950 тысяч жителей (90 процентов).
Поводом нанести визит чаще всего служит день рождения или иное праздничное событие (59 и 43 процента, соответственно), 9 процентов ходят в гости на Новый год, а 7 – просто пообщаться.
А вот больше трети опрошенных (36 процентов) заявила, что зачастую приходят в гости без повода. Среди них больше всего (64 процента) молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.
В лидерах среди тех, кому обычно наносят визиты наши соотечественники, — друзья и родители (66 и 32 процента, соответственно).
А вот каждый пятый опрошенный (21 процент) при знался, что предпочитает и сам в гости не ходить, и к себе не приглашать.
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