Крупнейший агрегатор отелей Booking.com стал отменять бронирование китайских туристов в РФ и других странах. В сети появились скриншоты сообщений, которые получают отельеры. Там говорится буквально следующее: «По распоряжению китайских властей на фоне вспышки коронавируса, граждане этой страны не могут путешествовать по территории вашего государства и останавливаться в вашем объекте, это требования на все поездки до 8 февраля». От отельеров требуют вернуть деньги туристам безо всяких комиссий и штрафов, взамен Booking.com обещает не удерживать комиссию за эти бронирования с самих отельеров.

При это глобальная комиссия не прокомментировала ситуацию, российское представительство тоже воздержалось от комментариев. Впрочем, в поведение Booking.com нет ничего удивительного, сервис действительно следует в рамках требований китайского правительства. Еще 26 января оно ввело запрет на путешествия для китайцев из-за вспышки коронавируса и в особенности потому, что у заболевания довольно длительный инкубационный период, то есть зараженный человек может не знать, что он болен.

Как считает CNBC, сильнее всего запрет на путешествия ударит по туристическим областям соседних с Китаем стран: Таиланда, Японии, Вьетнама и Австралии. Отельеры, которых опросил телеканал, ждут, что после отмены ограничений спрос вырастет сильнее обычного и все потери получится компенсировать.

Новый министр связи РФ представил стратегию развития «цифровой экономики и коммуникации». Как сообщают «Ведомости», Максут Шадаев, в частности, предложил предоставлять силовым ведомствам доступ к данным россиян в режиме онлайн. Подробности — в программе Вести.net.

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Вести.Hi-tech

Источник: Вести

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