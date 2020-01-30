Booking.com стал отменять бронирование китайских туристов

Booking.com стал отменять бронирование китайских туристов

30.01.2020, 11:18, Новости дня

Крупнейший агрегатор отелей Booking.com стал отменять бронирование китайских туристов в РФ и других странах. В сети появились скриншоты сообщений, которые получают отельеры. Там говорится буквально следующее: «По распоряжению китайских властей на фоне вспышки коронавируса, граждане этой страны не могут путешествовать по территории вашего государства и останавливаться в вашем объекте, это требования на все поездки до 8 февраля». От отельеров требуют вернуть деньги туристам безо всяких комиссий и штрафов, взамен Booking.com обещает не удерживать комиссию за эти бронирования с самих отельеров.

При это глобальная комиссия не прокомментировала ситуацию, российское представительство тоже воздержалось от комментариев. Впрочем, в поведение Booking.com нет ничего удивительного, сервис действительно следует в рамках требований китайского правительства. Еще 26 января оно ввело запрет на путешествия для китайцев из-за вспышки коронавируса и в особенности потому, что у заболевания довольно длительный инкубационный период, то есть зараженный человек может не знать, что он болен.

Как считает CNBC, сильнее всего запрет на путешествия ударит по туристическим областям соседних с Китаем стран: Таиланда, Японии, Вьетнама и Австралии. Отельеры, которых опросил телеканал, ждут, что после отмены ограничений спрос вырастет сильнее обычного и все потери получится компенсировать.

Новый министр связи РФ представил стратегию развития «цифровой экономики и коммуникации». Как сообщают «Ведомости», Максут Шадаев, в частности, предложил предоставлять силовым ведомствам доступ к данным россиян в режиме онлайн. Подробности — в программе Вести.net.

Текст:
Вести.Hi-tech

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Компания Google временно закрыла все свои офисы в Китае из-за вспышки коронавируса. Закроются все офисы в материковом Китае, а также офисы Google в Гонконге и Тайване. Об этом 29 января сообщил представитель компании изданию The Verge. Как пишет издание, в настоящее время офисы закрыты из-за продленного праздника лунного нового года. Такую меру приняло китайское правительство, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика