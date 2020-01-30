Автоновости: Команда Mercedes не собирается покидать чемпионат «Формулы-1»

Представители компании Deimler AG опровергли информацию о том, что немецкая чемпионская команда Mercedes может покинуть "Формулу-1" после завершения чемпионата-2020. Контракт "конюшни" с руководством "Ф-1" рассчитан до конка нынешнего года, что и породило слухи о том, что немцы покинут турнир.
По сообщениям инсайдеров из стана Mercedes, все в команде уверены, что лидеры последних сезонов продолжат выступления в "Королевских гонках" и после окончания турнира этого года, который стартует 15 марта в Австралии. По информации Спортбокс.Ru, у руководства Deimler AG не запланировано никаких совещаний и встреч по поводу будущего подопечной формулической "конюшни".
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