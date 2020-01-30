«Это паника»: россияне сметают с прилавков медицинские маски

Из-за вспышки коронавируса из аптек исчезли самые популярные средства защиты

Производители сообщают о возросшем спросе на медицинские маски из-за китайского коронавируса. Кроме того, повязки стало крайне сложно купить в российских аптеках. Так, оптовые цены выросли в несколько раз — простейшее медицинское изделие стало весьма популярным товаром на планете.

Так, на прошлой неделе средний чек при покупке медицинских масок вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД». По оценкам экспертов, подорожание связано с ростом спроса из-за потока сообщений о быстром распространении нового «китайского» коронавируса.

За неделю с 20 по 26 января, по данным «Известий», средняя стоимость пачки медицинских масок составила 59 рублей. Кроме того, объем продаж увеличился на 31%, утверждают аналитики. Самыми популярными у покупателей были трехслойные маски с фиксатором на резинке в упаковке по 50 штук.

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Как рассказал «Блокноту» врач-терапевт Сергей Фролов, возросший спрос на маски легко объяснить: «Конечно, в обществе растут панические настроения – люди постоянно слышат новости о новых жертвах коронавиркса. При этом вакцины от него пока не разработано. В том случае, если опасная инфекция дойдет до России, то, с большой долей вероятности, можно прогнозировать еще несколько волн роста цен».

При этом Фролов пояснил, что медицинские повязки в данном случае являются скорее «психологическим средством защиты». «Говорить о том, что они на 100 процентов защищают от вируса, конечно же, нельзя», — сказал Фролов.

В ФАС России заявили, что цены на медицинские маски не подлежат государственному регулированию, а формируются посредством рыночных механизмов. При этом в ведомство пока не поступало жалоб, связанных с подорожанием этих средств защиты.

Напомним, использовать маски для защиты органов дыхания ранее рекомендовали специалисты Роспотребнадзора — в частности, ведомство распространило собственную памятку. Так, специалисты обратили внимание россиян на необходимость мыть руки перед едой и после посещения людных мест, рекомендовали не посещать зоопарки и рынки, есть только термически обработанную пищу и пить только бутилированную воду.

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