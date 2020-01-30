В Нижнем Новгороде таксист выкинул из машины пассажирку и избил ее

Женщина утверждает, что водителю не понравилась низкая стоимость поездки.

В Нижнем Новгороде таксист, работающий в системе «Яндекс.Такси» вышвырнул пассажирку из машины, обматерил и несколько раз ударил. Женщина утверждает, что таксисту не понравилась низкая стоимость поездки, и он настоял на отмене заказа.

Пассажирка рассказала, что проживает на улице Ильинская в центре города. Ей нужно было ехать на работу, в отделение банка ВТБ в Сормово. Так как у женщины была температура, она решили ехать на такси. Система «Яндекса» насчитала за заказ 273 рубля. Однако таксисту такой тариф не понравился, ехать 11 км за эти деньги он отказался.

Женщина говорит, что просила лишь позволить ей подождать следующее такси в машине. То, что пассажирка не захотела выходить из машины, разгневала водителя, и он решил «помочь даме». Агрессивную высадку из такси гражданкаснимала на телефон.

Из «Яндекс.Такси» буйного водителя уже уволили. Муж пострадавшей пассажирки обратился в полицию.

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