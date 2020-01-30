Задержан управляющий хостела, где насмерть сварились пять постояльцев

Сам Щербаков заявляется, что собирался возвращаться домой и сотрудничать со следствием.

Сын владельца и управляющий пермского мини-отеля «Карамель», где из-за прорванной трубы в кипятке обварились пять человек, Сергей Щербаков задержан сегодня сотрудниками правоохранительных органов. По данным «Местного времени», задержание произошло в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), откуда Щербаков намеревался вылететь домой, в Пермь. Он как раз незадолго до этого в интервью тому же изданию сообщил, что возвращается, чтобы сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. А также объяснил, почему подался в бега. Щербаков в качестве причин назвал «человеческий страх», «был в состоянии шока», «не знал, что делать». К тому же, со слов Щербакова, ему нужно было время, чтобы сформулировать свою позицию. Также он обещал продать хостел и выплатить компенсации пострадавшим и семьям погибших.

Страшная трагедия произошла ночью с 19 на 20 января. Рядом со зданием «Карамели» прорвало трубу с горячей водой, кипяток хлынул в подвальное помещение, где спали постояльцы. Из 11 человек выжили только шесть.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям. Сбежавшего управляющего объявили в розыск. Правда, ранее Щербаков связался со следователями, которым пообещал, что вернется, но на допрос не явился. И вот сегодня его задержали в аэропорту.

Другой фигурант дела – инспектор Госпожарнадзора Разиф Исмакаев находится под подпиской о невыезде.

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