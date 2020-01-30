Доклад о положении дел в стране: экскурс в историю

ВАШИНГТОН – Ожидается, что в эту пятницу Сенат проголосует по вопросу о вызове свидетелей в разбирательстве по импичменту президента Дональда Трампа.

Если это решение будет поддержано, это будет означать, что на следующей неделе Трамп будет выступать в Конгрессе с докладом «О положении дел в стране», находясь под угрозой отстранения от должности.

Такое ранее уже случалось с двумя президентами: демократом Биллом Клинтоном и республиканцем Ричардом Никсоном.

Как справились с ситуацией эти два президента и чему может научиться у них Трамп?

Трамп может стать третьим президентом в американской истории, который будет выступать с обращением о положении дел в стране под угрозой отстранения от должности.

«Давайте поднимем взгляды, как одна страна, и с вершины этого американского столетия посмотрим на столетие следующее, прося Божьего благословения на наши дела и на нашу любимую страну», – сказал Билл Клинтон в 1999 году.

Под угрозой импичмента в связи с Уотергейтским скандалом, Никсон посвятил часть выступления своей защите.

«Я считаю, что пришло время положить конец этому и другим расследованиям по этому вопросу, – отметил он. – Одного года Уотергейта достаточно».

Поход Клинтона был иным.

«Это было очень оптимистичное, приподнятое выступление о том, какая хорошая ситуация в США, какая мощная американская экономика, сколько рабочих мест создано, и что восстановление экономики завершено. При этом он полностью игнорировал тему импичмента», – отмети Томас Шварц, научный сотрудник Университета Вандербильта

Учитывая предстоящие в ноябре выборы, речь 5 февраля будет иметь особое значение для Трампа.

«Экономика развивается бурными темпами, – указал представитель Фонда «Наследие» Ханс фон Спаковски. – Безработица на крайне низком уровне. Более того, уровень безработицы среди афроамериканцев и испаноязычных находится на рекордно низком уровне. Это те достижения, о которых, думаю, президент захочет рассказать, вне зависимости от того, что происходит в Конгрессе, включая импичмент».

Клинтон был оправдан, а Никсон подал в отставку еще до импичмента.

По мнению аналитиков, подход Трампа к своему выступлению будет чем-то средним по сравнению с его предшественниками.

«Вероятно, он будет превозносить достижения своей администрации, особенно в области экономики, – заметил Томас Шварц. – Но он также, вероятно, упомянет импичмент и обрушится с довольно мощными атаками на демократов за их политику в этом вопросе».

Если судить по его митингам, то, чтобы ни произошло в разбирательстве по импичменту, Трамп, вероятно, будет и дальше излучать оптимизм.

«В ноябре этого года мы вернем себе Палату представителей, – предсказал Трамп. – Мы сохраним Сенат и сохраним Белый дом».

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