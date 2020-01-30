Обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских доставили в суд

Пятерых бывших сотрудников полиции, которые проходят обвиняемыми по делу журналиста Ивана Голунова, доставили в Басманный суд Москвы. Там будет решаться вопрос об их аресте.

«Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец, Роман Феофанов и Максим Уметбаев, обвиняемые в совершении преступлений по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков, доставлены в Басманный суд для рассмотрения вопроса об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

В среду были установлены и задержаны пять фигурантов дела Голунова. В СК сообщили, что бывшие сотрудники УВД по Западному округу Москвы, предположительно, подкинули наркотики Голунову для того, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.

Напомним, журналист был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, но позже уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина. Тогда же был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В январе Голунов подал жалобу на имя нового генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В подвале жилого дома в Нижнем Новгороде взорвалась граната. ЧП случилось 30 января в Сормовском районе. На месте работают экстренные службы. Спасатели вывели из здания 25 человек, в том числе шесть детей. Территорию возле дома оцепили правоохранители. Точное число пострадавших пока не сообщается. По разным данным, от осколков гранаты пострадали от одного до двух человек, […]