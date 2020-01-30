Вспышку вируса в Китае сравнили с чернобыльской катастрофой

Журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Леа Дойбер выразила мнение, что ситуация с распространением коронавируса в Китае якобы похожа на развитие ситуации при аварии на Чернобыльской АЭС весной 1986 года.

По мнению Дойбер, «на фоне распространения коронавируса многие китайцы сомневаются в своем правительстве и его способности управлять кризисной ситуацией».

Журналистка отмечает, что «хотя ядерная катастрофа в Чернобыле и вспышка коронавируса в Китае несравнимы по своей тяжести, в поисках аналогии тому, что сейчас происходит в стране, многие китайцы вспоминают о весне 1986 года». «Чтобы обойти цензуру, люди просто называют председателя партии Си Цзиньпина Дональдом Трампом. И кризис коронавируса – его Чернобыль», – пишет Дойбер, информирует ИноПресса со ссылкой на Tages-Anzeiger.

Она проводит параллель между тем, что советские власти не сразу сообщили гражданам об аварии на Чернобыльской АЭС и тем, что власти Уханя «уже 8 декабря знали о первом зараженном, но официальное предупреждение обнародовали лишь 30 декабря». Кроме того, пишет журналистка, «20 января правительство сообщило, что заболевание распространилось на города за пределами Уханя», хотя «за несколько дней до этого о случаях заболевания уже сообщали Таиланд и Япония». Дойбер уверена, что «власти также медлили с публикацией информации о том, что вирус передается от человека к человеку.

Дойбер настаивает, что в Китае якобы царит паника: «В сети распространяются фотографии переполненных больниц. Врачи, которых отправляют в Ухань, прощаются со своими близкими, будто никогда их больше не увидят. К приезжим из изолированных регионов относятся как к прокаженным. Люди в супермаркетах воюют за последние защитные маски. На переходах в Гонконг и Макао толпятся люди, пытаясь попасть в специальные административные районы, прежде чем они закроют свои границы».

«Мэр Уханя сказал по государственному телевидению, что местное правительство не смогло своевременно проинформировать о вспышке вируса, потому что не было разрешения. Из-за иерархической бюрократии в Китае о проблемах становится известно, лишь когда они дойдут до центрального правительства. Но к этому моменту они нередко превращаются в серьезную проблему. К тому же никто не хочет передавать плохие новости. Проблемы преуменьшаются и замалчиваются в попытке решить их до того, как о них узнают на более высоком уровне», – пишет швейцарская журналистка.

К утру четверга число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек. Всего зафиксировано 7 тыс. 711 «подтвержденных случаев заболевания». Состояние 1 тыс. 370 пациентов оценивается как тяжелое. В Пекине из-за коронавируса запретили похороны и свадьбы.





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