Мнение: Загадка про портрет

Добренькое утречко! Новый выпуск рубрики "угадайте картину" к вашим услугам!
Итак, угадайте, что это за знаменитый, но не в свое время, портрет
- Двое изображенных на картине, по закону божьему, принятому в их краях, существовать-то в принципе и не должны были. Но всем тогда плевать было на запрет, наоборот, бравировали и в правительство успешно лазили. Спросите того, кто был перед Ромулом Августом.
- Дедушка ими доволен, хотя старенький и сутулится. С дедушкой, причем, спорить не рекомендую — один король, женатый на женщине с лишним пальцем, дико боялся подосланных его кликой убийц (а на официальный его игнор наплевал при этом).
- Костюм центрального персонажа, по мнению некоторых, очень идет Джону Малковичу, но я такое кино не смотрю — там слишком много произведений искусства в кадре, а такой антураж меня отвлекает и раздражает.
- Доминирующий колорит этой картины предсказуемо определяется местом работы изображенных товарищей, а еще он есть на коже одной молодой дамы, встающей из мрака с пальцами, перстами.
- Задачей полотна, которое явно было сделано не по любви, а за деньги, было зримо показать власть и субординацию. А также стройные ножки красивого юноши в белых лосинах.
- Еще там есть шкура рыси, но ее знатно покромсали.
- Автор картины был большим другом прославленного балагура и очень пугающего журналиста, который обожал проституток, кататься на лодках и, по легенде, умер от смеха.
- Подсказка для слабаков: это портрет человека, которому посвятил свой важнейший труд поляк, которого не сожгли.
Гуглить можно и нужно!
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Источник: Шакко
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