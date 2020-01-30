Мнение: Загадка про портрет

Мнение: Загадка про портрет

30.01.2020, 11:02, Разное

Добренькое утречко! Новый выпуск рубрики "угадайте картину" к вашим услугам!

Итак, угадайте, что это за знаменитый, но не в свое время, портрет

  • Двое изображенных на картине, по закону божьему, принятому в их краях, существовать-то в принципе и не должны были. Но всем тогда плевать было на запрет, наоборот, бравировали и в правительство успешно лазили. Спросите того, кто был перед Ромулом Августом.

  • Дедушка ими доволен, хотя старенький и сутулится. С дедушкой, причем, спорить не рекомендую — один король, женатый на женщине с лишним пальцем, дико боялся подосланных его кликой убийц (а на официальный его игнор наплевал при этом).

  • Костюм центрального персонажа, по мнению некоторых, очень идет Джону Малковичу, но я такое кино не смотрю — там слишком много произведений искусства в кадре, а такой антураж меня отвлекает и раздражает.

  • Доминирующий колорит этой картины предсказуемо определяется местом работы изображенных товарищей, а еще он есть на коже одной молодой дамы, встающей из мрака с пальцами, перстами.

  • Задачей полотна, которое явно было сделано не по любви, а за деньги, было зримо показать власть и субординацию. А также стройные ножки красивого юноши в белых лосинах.

  • Еще там есть шкура рыси, но ее знатно покромсали.

  • Автор картины был большим другом прославленного балагура и очень пугающего журналиста, который обожал проституток, кататься на лодках и, по легенде, умер от смеха.

  • Подсказка для слабаков: это портрет человека, которому посвятил свой важнейший труд поляк, которого не сожгли.

Гуглить можно и нужно!

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Источник: Шакко



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