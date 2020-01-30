IKEA закрывает свои магазины в Китае из-за вспышки нового коронавируса

Пресс-служба шведской IKEA сообщила, что все магазины компании в Китае закрываются из-за вспышки нового коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Мы будем уделять пристальное внимание эпидемиологической ситуации, магазины будут закрыты до дальнейшего уведомления», – отметили в пресс-службе.
IKEA имеет 30 магазинов по всему Китаю, в том числе один в Ухане, где произошла вспышка нового вируса.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 29 января было известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.
21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».
В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 29 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.
Представитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.
В Китае по состоянию на 30 января от нового коронавируса умерли 170 человек, зарегистрировано 7711 подтвержденных случаев заболевания.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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