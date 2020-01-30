Реклама с надписью «Россия – наш главный стратегический партнер» появилась в Киеве

Реклама с надписью «Россия – наш главный стратегический партнер» появилась в Киеве

30.01.2020, 11:05, Новости дня

На билбордах в Киеве появилась реклама с надписью «Россия – наш главный стратегический партнер», ее уже сняли, правоохранители выясняют, кто ее расклеил, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Ночью сотрудники управления по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации и коммунального предприятия «Киевреклама» в сопровождении сотрудников муниципальной охраны убрали девять незаконно размещенных рекламных сюжетов, содержащих пророссийскую пропаганду», – говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

К посту прикреплены фотографии билборда с надписью «Россия – наш главный стратегический партнер».

Правоохранительные органы уже выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил такую рекламу.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.  



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