В МЧС Чувашии отреагировали на данные об увольнении прыгавшего за ключами сотрудника

В МЧС Чувашии отреагировали на данные об увольнении прыгавшего за ключами сотрудника

30.01.2020, 11:05, Новости дня

В МЧС Чувашии заявили, что пожарный из Чебоксар, которому пришлось подпрыгивать за ключами от новой техники на церемонии вручения, продолжает службу.

«Это неправда, офицер находится на службе», – сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии, передает РИА «Новости».

Ранее в Сети распространилось видео, на котором глава Чувашии Михаил Игнатьев вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев назвал поведение главы Чувашии недопустимым. При этом сам Игнатьев заявил, что относится к сотрудникам МЧС уважительно, и отверг домыслы и слухи о «непочтительном отношении» к ним. Произошедшее с офицером МЧС представитель главы Чувашии назвал дружеской шуткой.

Позже указом президента глава Чувашии был уволен.



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