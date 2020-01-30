Эксперт заявил о спаде распространения коронавируса в Китае 8 февраля

Эпидемиолог отметил, что коронавирус имеет инкубационный период. Как сказал эксперт, распространение заболевания на территории Китая пойдет на спад примерно 8 февраля.

По словам специалиста, необходимое влияние мер по борьбе со вспышкой недуга 2019-nCoV начнет проявляться уже на днях. В беседе с журналистами эксперт отметил: к 8 февраля можно ожидать реальных результатов. Согласно последней информации, общее число заразившихся пневмонией, спровоцированной новым видом коронавируса, составляет 6 тысяч 12 человек. На данный момент количество смертей достигло 132-х.

Для профилактики болезни медики советуют быть осторожными в поездках. Следует мыть руки перед едой и при посещении общественных мест, носить специальные маски, пить исключительно бутилированную воду, а также узнавать эпидемиологическую ситуацию в запланированной для путешествия стране.

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