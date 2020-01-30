Помощники Юлии Михалковой раскрыли интересный факт об актрисе: «Мужчины считают, что у Юлии не меньше четвертого»

Сейчас Юлия Михалкова отдыхает на Багамских островах, а страницу в Instagram за нее в это время ведут помощники. Недавно они раскрыли пикантный факт об актрисе, касаемо размера ее груди.

На днях в блоге знаменитости появилась новая публикация, где она запечатлена в купальнике. Юлия Михалкова выглядит счастливой и отдохнувшей. Между тем, помощники экс-звезды «Уральских пельменей» рассказали ее подписчикам любопытную деталь из прошлого кумира. Выяснилось, что артистка использовала пуш-ап на сцене. Данный прием был уместен в ситуациях, когда звезда играла роковых и знойных красоток.

По словам ассистентов телеведущей, они до сих пор помнят, как создавали для Михалковой 4-й и даже 5-й размер груди. Для этого применялись специальные технологии, после чего мало кто в зале мог понять, что бюст актрисы в реальной жизни меньше. «А жительница гадают, в какой клинике она их делала», — поделились помощники.

В конце поста представители бывшей участницы юмористического шоу отметили: на самом деле у нее «честный второй» размер груди. В то же время артистка никогда не обращалась за помощью к пластическим хирургам.

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