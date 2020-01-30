National Interest назвали способные уничтожить мир за 30 минут подлодки

Эксперты из National Interest назвали подлодки, способные уничтожить всё живое на планете за 30 минут. Среди них как отечественные подводные лодки, так и боевые машины США.

Открывает список немного устаревшая подводная лодка класса «Огайо». Несмотря на это, она сохраняет свою боеспособность и на борту способна перевозить до 20 боеголовок W88. Одного залпа вполне достаточно для уничтожения целого континента, а на вооружении США стоит 14 таких лодок. Вслед за ними идут субмарины класса «Колумбия». Они более совершенны и технологичны в силу своей новизны, но вот боезапас ограничен. На борту единовременно может находится до 16 ракет, чего вполне хватит для массивного удара, последствия которого будут ещё долго напоминать о себе.

В списке не обошлось и без отечественных подводных лодок. Боевые машины класса «Борей» названы самыми тихими в мире, что представляет серьёзную угрозу для любого государства. Эти субмарины вооружены ракетами РСМ-56 «Булава», в каждой из которых есть 10 ядерных боеголовок. Дальность полёта до 8 тыс. километров. Подлодки «Дельфин» тоже попали в список из-за вооружения. Одна ракета способна вмещать от 4 до 8 боеголовок.

Замыкают список подводные лодки «Ясень». И хотя они не оснащены ядерным вооружением, на борту в боевой готовности находятся 32 крылатые ракеты «Калибр», а этого хватит для массивного удара по любой стране.

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