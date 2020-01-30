Личное: 13 негритят

Тело подростка Влада Бахова было найдено всего в полутора километрах от места пьянки.
Девять месяцев местные искали-искали парня, а потом приехали следователи из Москвы и нашли тело за пару дней в двух шагах, где его видели в последний раз живым.
Фото: Соцсети
Напомню, что в апреле прошлого года группа подростков из 13 человек пошла в лес праздновать чей-то там день рожденья. Все нажрались, и их осталось 12.
Подростки утверждают, что искали Влада сами. Все искали, но кто же тогда убил его?
Я не знаю и, если честно, мне откровенно неинтересно, по какой конкретно причине мёртв 16-летний парень. Убили его, несчастный случай, перепил водяры или что-то ещё. Всё это — детали, которые не имеют отношения к правде, а правда в том, что у матери Влада — шесть мужиков.
«Влад постоянно уходил из дома. Здесь надо другим путем искать. У него были наколки, побеги из дома… Понимаете? Сколько у его матери там было мужиков? Шестеро? И ребенок просто взял и сделал взрыв! Ребенку просто нужна мама».
Фото: Соцсети
У папы — новая пися. У мамы — свеженький член. Кому нужен был мальчик-подросток? Ну, ответьте мне честно — кому он был нужен?!
Какой бы ни была причина смерти подростка, правда в том, что пацан погиб из-за матери. Мама убиенного на пьянке подростка строила личную жизнь, ублажала писю, а на сына ей было ровным счётом плевать. Равно как и его отцу.
Когда ребёнок идёт в лес на пьянку, нет ничего удивительного в том, что всё закончится плохо. Скорее, это даже закономерность — дети не должны бухать в лесу.
Фото: Соцсети
Если остальные участники праздника сговорились и грохнули своего товарища, то этому тоже не следует удивляться. Родители отпустили их в лес — мальчики, девочки, водка и вермут — кто-то думал, что всё кончится как-то иначе?
Именно об этом я и пишу постоянно — родителям плевать на своих детей. Мамаша убиенного озабочена личной жизнью, остальные родители возможных убийц — ничем не лучше.
Им всем в равной степени плевать на своих детей.
Что, кто-то скажет, что я неправа?
Источник: Лена Миро
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