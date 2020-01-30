Стало известно об отъезде Кокорина из России

Стало известно об отъезде Кокорина из России

30.01.2020, 10:58, Разное

Футболист Александр Кокорин хочет разорвать контракт с петербургским «Зенитом». Спортсмен планирует перейти в европейский клуб, сообщает издание «Известия».

Представитель Кокорина отказался комментировать эту информацию. «Пусть лучше «Зенит» что-то скажет. Я и так уже много всего говорю», – заявил Кирилл Логинов.

Напомним, в сентябре прошлого года игрок команды «Зенит» вышел на свободу по УДО. Александр Кокорин отбывал наказание вместе с Павлом Мамаевым за две драки в Москве в октябре 2018 года, сообщает spbdnevnik.ru.



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