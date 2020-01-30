ФСБ обнаружила подпольную оружейную мастерскую в стрелковом клубе под Калугой

ФСБ обнаружила подпольную оружейную мастерскую в стрелковом клубе под Калугой

30.01.2020, 10:58, Новости дня

Сотрудники ФСБ выявили преступную группу из руководителей и сотрудников стрелкового клуба, которые организовали подпольную оружейную мастерскую. Изъято более 1 тыс. 200 единиц оружия, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

В спецслужбе сообщили, что ФСБ «во взаимодействии с главным управлением лицензионно-разрешительной работы Росгвардии пресечена деятельность преступной группы из числа руководителей и сотрудников ООО «Спортивно-стрелковый клуб Паритет-СВ», организовавших на базе клуба мастерскую по нелегальной переделке охотничьего и охолощенного оружия в боевое под стрельбу автоматическим огнем», передает ТАСС.

Сообщается, что в городе Юхнове Калужской области в складских помещениях, стрелковом тире и на территории клуба из незаконного оборота изъято более 1 тыс. 200 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства.

Среди найденного оружия были пулеметы, различные модификации автомата Калашникова, снайперские винтовки и карабины, а также большое количество патронов различного калибра.

Напомним, в мае 2019 года сообщалось, что ФСБ разоблачила четыре подпольные оружейные мастерские.



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