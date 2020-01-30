Директора затопленного кипятком пермского отеля задержали в аэропорту Екатеринбурга

Директора затопленного кипятком пермского отеля задержали в аэропорту Екатеринбурга

30.01.2020, 10:58, Новости дня

Директора мини-отеля «Карамель» в Перми, где в результате прорыва трубопровода с горячей водой погибли пять человек, задержали в аэропорту Кольцово Екатеринбурга, сообщил источник в экстренных службах.

«Прилетел рейсом в Екатеринбург, его задержали», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в ночь на 20 января в пермском мини-отеле «Карамель» произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Помещение было затоплено, в результате погибли пять человек, в том числе ребенок, еще трое человек с ожогами госпитализированы. Пострадали двое спасателей.

Возбуждено уголовное дело, расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России.



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