Тунберг зарегистрирует свое имя как товарный знак

Шведская экоактивистка Грета Тунберг зарегистрирует свое имя в качестве товарного знака. Об этом она сообщила в Instagram.

«К сожалению, есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или ложно заявляют, что они „представляют“ меня, чтобы общаться с известными людьми, политиками, СМИ, художниками и т. д. Пожалуйста, имейте это в виду и будьте бдительны, если с вами связалась «я» или кто-то говорит, что «представляет» меня. Я прошу прощения у любого, с кем связались и ввели в заблуждение за такого рода поведение», — написала Тунберг.

Тунберг также пообещала зарегистрировать в качестве товарных знаков движение Fridays For Future и его шведское название Skolstrejk for klimatet.

«Мое имя и движение #FridaysForFuture постоянно используются в коммерческих целях без моего согласия. Это происходит, например, при продаже товаров или когда люди собирают деньги от моего имени и от имени движения», — отметила активистка.

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