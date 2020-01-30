Виторган поделился снимком Нинидзе после слухов о расставании с ней

Российский актер Максим Виторган на своей странице в Instagram разместил фото актрисы Нино Нинидзе.

Радость моя! Что у Нино в руках? Первого угадавшего позову в театр», – написал он.

Позже Виторган отметил, что правильный ответ есть: это змея.

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Радость м * я * Что у Нино @ninosha13 в руках? Первого угадавшего позову в театр * UPD * есть правильный ответ * Это *

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 28 Янв 2020 в 2:00 PST

20 января издание VistaNews заявило, что Виторган и Нинидзе расстались.

С Нинидзе Виторгану приписывают роман. В июле 2019 года издание «Газета.Ru» писало, что Виторган и Нинидзе – пара и вместе отправились отдыхать.

В начале марта 2019-го Виторган развелся с телеведущей Ксенией Собчак. От этого брака у него есть двухлетний сын Платон.

23-летняя Полина – его дочь от актрисы Виктории Верберг. От этого брака у него еще есть 19-летний сын Даниил.





Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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