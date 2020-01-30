Виторган поделился снимком Нинидзе после слухов о расставании с ней

Российский актер Максим Виторган на своей странице в Instagram разместил фото актрисы Нино Нинидзе.
Радость моя! Что у Нино в руках? Первого угадавшего позову в театр», – написал он.
Позже Виторган отметил, что правильный ответ есть: это змея.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Радость м * я * Что у Нино @ninosha13 в руках? Первого угадавшего позову в театр * UPD * есть правильный ответ * Это *
20 января издание VistaNews заявило, что Виторган и Нинидзе расстались.
С Нинидзе Виторгану приписывают роман. В июле 2019 года издание «Газета.Ru» писало, что Виторган и Нинидзе – пара и вместе отправились отдыхать.
В начале марта 2019-го Виторган развелся с телеведущей Ксенией Собчак. От этого брака у него есть двухлетний сын Платон.
23-летняя Полина – его дочь от актрисы Виктории Верберг. От этого брака у него еще есть 19-летний сын Даниил.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отношения между Россией и Израилем сейчас самые прочные и хорошие за всю их историю. «Я хочу сказать, что отношения между Израилем и Россией самые прочные, самые хорошие, чем они были когда-либо. Хотел бы вас поблагодарить, господин президент, за вашу личную роль, за ваше лидерство и в этой теме», – […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Неправильный» Капитан Америка засветился на фото со съемок нового сериала / 23 января
- Губернатор отправил чиновников считать постельное белье в больнице / 19 декабря
- Электрический Renault Twingo представят в 2020 году / 26 января
- В США заявили о дискуссиях по поводу расширения «нормандского формата» / 3 декабря
- Коболев: «Газпром» выплатил $2,9 млрд до подписания транзитного контракта. Это меня удивило / 31 декабря
- СК назвал мотив убийства следователя МВД Шишкиной / 16 января
- В ЕС рекомендовали прекратить коммерческие полеты над Ираком / 8 января
- Адвокат Добровинский заявил, что был последним человеком, с которым общался Березовский / 28 января