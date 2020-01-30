США утверждают, что раскрыли личность нового лидера «Исламского государства»

США утверждают, что раскрыли личность нового лидера «Исламского государства»

30.01.2020, 10:52, Новости дня

Представители американских военных полагают, что они раскрыли личность нынешнего лидера террористической группировки «Исламское государство», который до настоящего времени был известен под псевдонимом Абу Ибрагим аль-Хашеми аль Кураши.

«Исламское государство» объявило об избрании Кураши своим новым халифом в октябре, через несколько дней после гибели бывшего лидера Абу Бакра аль-Багдади в ходе операции США, но его настоящая личность оставалась под вопросом.

Теперь США с уверенностью считают, что под псевдонимом Кураши скрывается Хаджи Абдалла, заявил «Голосу Америки» представитель военных на условиях анонимности.

Абдалла, который также был известен под именем Амир Мухаммад Саид Абдал Рахман аль-Мавла, является богословом, который поднялся в иерархии предшественника «Исламского государства», «Аль-Кайды», в Ираке и в конце концов стал одним из главных заместителей Багдади.

Как заявили представители американской разведки, Абдалла также был одним из главных организаторов массового убийства представителей религиозного меньшинства – езидов. Кроме того, ему поручался надзор над некоторыми глобальными операциями террористической группировки.



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