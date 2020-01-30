США утверждают, что раскрыли личность нового лидера «Исламского государства»

Представители американских военных полагают, что они раскрыли личность нынешнего лидера террористической группировки «Исламское государство», который до настоящего времени был известен под псевдонимом Абу Ибрагим аль-Хашеми аль Кураши.

«Исламское государство» объявило об избрании Кураши своим новым халифом в октябре, через несколько дней после гибели бывшего лидера Абу Бакра аль-Багдади в ходе операции США, но его настоящая личность оставалась под вопросом.

Теперь США с уверенностью считают, что под псевдонимом Кураши скрывается Хаджи Абдалла, заявил «Голосу Америки» представитель военных на условиях анонимности.

Абдалла, который также был известен под именем Амир Мухаммад Саид Абдал Рахман аль-Мавла, является богословом, который поднялся в иерархии предшественника «Исламского государства», «Аль-Кайды», в Ираке и в конце концов стал одним из главных заместителей Багдади.

Как заявили представители американской разведки, Абдалла также был одним из главных организаторов массового убийства представителей религиозного меньшинства – езидов. Кроме того, ему поручался надзор над некоторыми глобальными операциями террористической группировки.

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