На борьбу с коронавирусом решили привлечь искусственный интеллект

Приморские ученые совместно с китайскими врачами создали уникальную программу искусственного интеллекта для помощи в диагностике и лечении пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, сообщили в пресс-службе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС).
«Ученые Владивостока совместно с китайскими врачами создали уникальную программу искусственного интеллекта для помощи врачам в диагностике и лечении заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, методами китайской традиционной медицины», – передает ТАСС сообщение вуза.
Министерство здравоохранения Китая 27 января выпустило «Программу диагностики и лечения пневмонии при новой коронавирусной инфекции». Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН при поддержке Центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ВГУЭС использовали предложенную программу для создания системы, позволяющей дальневосточным медикам диагностировать и принимать решения при диагностике и выборе оптимальной терапии инфицированных пациентов.
Специалисты смогут «консультироваться» с искусственным интеллектом для постановки диагноза и получения рекомендаций по лечению заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, средствами китайской традиционной медицины.
«Поскольку вакцина против коранавируса 2019-nCoV будет создана не ранее 2021 года, наиболее эффективным методом лечения являются лекарства традиционной китайской медицины», – уточнили в пресс-службе ВГУЭС.
Напомним, число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек. В Пекине из-за коронавируса запретили похороны и свадьбы.
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