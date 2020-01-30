От коронавируса умерли 170 человек. Вспышка распространилась на все провинции Китая

Вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV, начавшаяся в декабре, распространилась по всем провинциям материкового Китая (всего их 31) – последним регионом, где зафиксировали случай заражения, стал Тибет.
По информации на утро 30 января, от коронавируса умерли 170 человек. 128 человек выздоровели. Почти 82 тысячи – находятся на обследовании.
Общее число заболевших в Китае достигло 7711 человек.
В Тайвани, Гонконге и Макао подтвердили еще 25 случаев. В других странах вирус обнаружили у 75 человек. Случай заражения был отмечен в Финляндии – заболевание у туриста диагностировали в больнице Лапландии.
Накануне Роспотребнадзор, чтобы не допустить завоз на территорию России нового коронавируса из КНР, начал обследовать в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая. Минимум до 7 февраля закрыты пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае, а также Амурской и Еврейской автономной областях. Для студентов из Китая в российских вузах каникулы будут продлены до 1 марта.
ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока не объявила в связи с вирусом режим международной чрезвычайной ситуации.
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