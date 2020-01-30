Полицейским, задержавшим Ивана Голунова, предъявили обвинение

Бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, задержанным в рамках дела Ивана Голунова, предъявили обвинение по трем статьям – в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

Следственный комитет России просит арестовать пятерых подозреваемых – бывших оперативников МВД по Западному административному округу Москвы Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова и Игоря Ляховца, участвовавших в задержании Голунова. Никто из них вины не признал.

Их бывшего начальника, главу отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного административного округа Москвы Андрея Щирова допросили, пока он остался в статусе свидетеля.

Как считает главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов, Щиров может быть вскоре переведен из статуса свидетеля в статус подозреваемого. Он также считает, что дело на полийцейских, причастных к делу Голунова, было заведено задним числом после пресс-конференции президента Владимира Путина.

«Нет никаких сомнениий, что не было никакого дела на этих полицейских до пресс-конференции Путина. А потом уже задним числом оформили дело, что якобы против них возбуждено уголовное дело. Мне кажется, Щирову сегодня повезло и он остался в качестве свидетеля на данный момент, в том числе потому что Путин говорил о пяти подозреваемых на данный момент», – сказал Смирнов.

Ивана Голунова задержали 6 июня прошлого года в центре Москвы: его обыскали, по словам полицейских, нашли у него в рюкзаке наркотики, а позже еще несколько упаковок якобы были обнаружены в квартире журналиста.

Голунов и его защита настаивали, что наркотики ему подбросили, а его коллеги связывали задержание с расследованиями о коррупции и теневом бизнесе, которые вел Голунов. Через несколько дней массовых протестов в Москве и других городах и привлечения СМИ внимания к делу журналиста освободили, дело в отношении него закрыли.

После этого Голунов и его адвокаты в течение нескольких месяцев пытались добиться возбуждения дела в отношении полицейских, которые его задерживали, и требовали установить «заказчика» журналиста. Но в итоге следствие лишь засекретило все без исключения материалы по делу.

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