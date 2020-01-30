Экс-«министр ДНР» Ивакин, которого вывели на подконтрольную Украине территорию: У меня появилась возможность вернутся к нормальной жизни

Бывший «министр угольной промышленности ДНР» Игорь Ивакин, которого украинские контрразведчики вывели на подконтрольную Украине территорию, поблагодарил Службу безопасности Украины за возможность «вернутся к нормальной жизни». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В последние годы моей жизни происходило много разных, к сожалению, непростых и неоднозначных событий, которые я не могу и не вправе пока комментировать. Сейчас могу только сказать, что благодаря сотрудникам СБУ у меня появилась возможность начать новый этап и вернутся к нормальной жизни», – отметил он.

Ивакин заявил, что был назначен на должность «министра» «с учетом наличия управленческого опыта и наличия коммуникации и связей в этой среде». По его словам, назначения на ключевые позиции в 2014 году сопровождались угрозами и «применением оружия».

«Я был поставлен перед фактом и, опасаясь за жизнь близких, не мог публично отказать, так как представители российской оккупационной администрации, особо не церемонились с теми, кто им перечил. Атмосфера в Донецке на тот момент была очень накаленной, и все окружение твердило только о том, что не стоит вступать в конфронтации; решение по данной ситуации принято Россией и необходимо действовать в соответствии с поступающими указаниями», – уверяет Ивакин.

Он рассказал, что оккупационные власти перепрофилировали угольные предприятия оккупированных территорий «на вымывание ресурса в сторону России», вывозили горношахтное оборудование, распиливали его на металл.

«На данный момент, с целью доведения общественности фактора несостоятельности существования «ДНР», образованного агрессивной политикой РФ, тотальном упадке всех отраслей промышленности и жизни в целом на оккупированных территориях, определения своего статуса в рамках существующего законодательства Украины, а также показания примера на собственном опыте об отказе о противоправных действиях тех, кто продолжает способствовать преступной политике России, принял решение о необходимости своего публичного обращения», – добавил экс-«министр ДНР».

В последние годы моей жизни происходило много разных, к сожалению, непростых и неоднозначных событий, которые я не могу… Posted by Igor Ivakin on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

Сразу после вывода из ОРДО экс-«министр» оформил заявление в СБУ, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях «органов власти».

Ему сообщили о подозрении в создании террористической организации.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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