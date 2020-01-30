В Москве кассир до смерти забил покупателя

В Москве кассир магазина напал с кулаками на покупателя. Инцидент произошел в районе Зюзино, передает агентство «Москва».
Сотрудник супермаркета ударил мужчину рукой в грудь. Травма оказалась смертельной – пострадавший скончался через несколько дней от кровопотери.
Злоумышленника задержали в Подмосковье. В отношении кассира возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», сообщает НСН.
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