Экологичную замену пластику придумали в России

Ученые Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова создали материал на основе полиэтилена, способный разлагаться в естественной среде.
Как пишет научный журнал Inorganic Materials: Applied Research, ученые РЭУ Плеханова провели ряд успешных экспериментов по изменению структуры полиэтилена, в результате которых удалось добиться эффекта биоразложения, сохранив при этом стоимость и эксплуатационные свойства на уровне традиционных неэкологичных пластиков.
«Придание пористости и введение наполнителей природного происхождения — измельченной древесины или крахмала – позволяет создать водопоглащающую среду, в которой быстро размножаются главные агенты разложения – микроорганизмы», – цитирует РИА «Новости» завкафедрой химии инновационных материалов и технологий РЭУ Анатолия Попова.
По словам авторов исследования, разработанный композиционный материал не имеет аналогов в мире. Проведенные испытания, в том числе и испытания в грунте, показали принципиальную эффективность выбранного подхода.
«При механическом тестировании материал продемонстрировал оптимальные эксплуатационные характеристики, а натурные испытания в грунте выявили за три года снижение массы образца на 20%», – рассказала соавтор исследования Елена Григорьева.
Научный коллектив планирует глубже изучить влияние факторов среды на процессы разложения, а также определить влияние органических наполнителей на механические свойства полимера.
Напомним, ранее экологи обнаружили в чайных пакетиках миллиарды микрочастиц пластика.
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