Друг принца Гарри рассказал о его переживаниях из-за переезда в Канаду

Друг принца Гарри рассказал о его переживаниях из-за переезда в Канаду

30.01.2020, 10:30, Разное

Не так давно стало известно о переезде принца Гарри вместе с супругой и сыном в Канаду. Однако теперь герцог переживает из-за этого решения, о чем прессе рассказал его друг.
Весь мир до сих пор обсуждает события в жизни королевского семейства. Лишь 8 января принц Гарри и его жена Меган Маркл после продолжительного отпуска официально заявили, что хотят обрести финансовую независимость и сложить с себя монаршие полномочия. Сейчас супруги и их сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор уже находятся в Канаде, где понемногу осваиваются. Пока внук Елизаветы II был в Лондоне, он увиделся с приятелями и обсудил с ними внезапные перемены в своей жизни.

Начо Фигерас в беседе с корреспондентами отметил, что на данный момент принц переживает по поводу решения переехать в другую страну. Его также огорчает критика общественности, ведь муж экс-актрисы прежде всего думал о своей семье. В то же время в правильности своего поступка герцог не сомневается. Игрок в поло заявил, что его друг стал «невероятным человеком».



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