Французы захотели переехать в Крым

Французы захотели переехать в Крым

30.01.2020, 10:26, Новости дня

Группа французских граждан – потомков тех, кто эмигрировал в свое время из Крыма, – сообщила о желании переехать на полуостров, сообщил глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель рассказал, что с соответствующей просьбой о содействии в парламент Крыма обратилась представительница национальной культурной автономии французов Республики Крым, передает РИА «Новости».

«Поступила инициатива от группы граждан Франции, потомков эмигрантов, покинувших Крым в 20-х годах прошлого века, приехать обратно на постоянное место жительства. Мы уже оговорили возможный формат встречи», – добавил он.

Группа из Франции посетит полуостров с ознакомительным визитом в 2020 году.

«Мы познакомим их с историей и героическим прошлым Крыма. В свое время в Крыму жила достаточно большая французская диаспора», – подчеркнул Гемпель.

Ранее глава ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани сказал, чем Крым лучше Парижа.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Группа французских граждан – потомков тех, кто эмигрировал в свое время из Крыма, – сообщила о желании переехать на полуостров, сообщил глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Гемпель рассказал, что с соответствующей просьбой о содействии в парламент Крыма обратилась представительница национальной культурной автономии французов Республики Крым, передает РИА […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected].com или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика