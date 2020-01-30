Задержавших Голунова полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков

Бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, задержанным в рамках дела Ивана Голунова, предъявлено обвинение. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

СК просит арестовать подозреваемых, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Речь идет о бывших оперативниках МВД Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве, Акбаре Сергалиеве, Денисе Коновалове и Игоре Ляховеце, участвовавшие в задержании Голунова.

По версии СК, полицейские подбросили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова и сфальсифицировали доказательства его вины.

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Последнее: Бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, задержанным в рамках дела Ивана Голунова, предъявлено обвинение. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. СК просит арестовать подозреваемых, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Речь идет о бывших оперативниках МВД Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве, Акбаре Сергалиеве, Денисе Коновалове и Игоре […]