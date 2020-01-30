Задержавших Голунова полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков

Бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, задержанным в рамках дела Ивана Голунова, предъявлено обвинение. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.
СК просит арестовать подозреваемых, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Речь идет о бывших оперативниках МВД Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве, Акбаре Сергалиеве, Денисе Коновалове и Игоре Ляховеце, участвовавшие в задержании Голунова.
По версии СК, полицейские подбросили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова и сфальсифицировали доказательства его вины.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, задержанным в рамках дела Ивана Голунова, предъявлено обвинение. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. СК просит арестовать подозреваемых, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Речь идет о бывших оперативниках МВД Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве, Акбаре Сергалиеве, Денисе Коновалове и Игоре […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Рада предварительно одобрила внесение изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии / 14 января
- Как Мадуро перестал быть врагом США. Евгений Бай о тайной дипломатии Трампа / 14 января
- Гончарук анонсировал снижение тарифов на отопление до 30% / 24 декабря
- Экс-начальник Кущевского ОВД покончил с собой / 28 ноября
- Der Spiegel — Германия активно выступает за экологию — но лишь 9 немецких компаний полностью соответствуют климатическим нормам / 21 января
- В Иране сообщили, что на борту разбившегося украинского самолета было 147 иранцев / 8 января
- Стал известен способ передачи нового вируса из Китая / 14 января
- Макгрегор предложил новое место для боя с Нурмагомедовым / 19 января