«В законе есть механизм, позволяющий открыть доступ к данным граждан без решения суда, не меняя Конституцию». Юрист о предложении министра связи

Сотрудники правоохранительных органов к 2024 году могут получить онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян. Об этом говорится в презентации нового министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, которую он представил на заседании Госсовета. Позже Шадаев заявил, что его инициатива не расширяет полномочия силовиков, а служит лишь для «повышения эффективности существующих»

The Insider попросил руководитель практики «Особых поручений (Sensitive Matters)», партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерину Тягай объяснить, возможна ли реализация инициативы министра без конституционных изменений.

Согласно статье 23 Конституции, ограничение права на неприкосновенность частной жизни допускается только на основании судебного решения, а статья 24 гласит, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Это вторая глава, которая не может быть пересмотрена Федеральным Собранием – для этого должно созываться Конституционное собрание. Оно либо подтверждает неизменность Конституции, либо разрабатывает проект новой, который затем должен быть вынесен на референдум.

Однако есть еще и статья 55, в которой говорится, что права граждан могут ограничиваться с целью защиты конституционного строя, обороны или безопасности страны. Следовательно, лоббисты могут применить этот механизм, оформив новые идеи в виде федерального закона.

Такие примеры в отношении правоохранительных органов уже есть. К примеру, закон «О связи» предусматривает обязанность операторов предоставлять силовикам информацию, необходимую для выполнения возложенных на них задач. Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» позволяет правоохранителям на основании судебного решения нарушать тайну переписки и телефонных переговоров в случае, если им станет известно о подготовке преступления или уже свершившемся преступлении, а в определенных случаях даже без решения суда. Закон «О полиции» дает право полицейским получать доступ к данным в связи с уголовными делами и сообщениями или заявлениями о преступлениях. То же действует и в отношении органов ФСИН, прокуратуры, ФСБ, Следственного комитета – их работники также вправе получать доступ к информации в рамках своей компетенции.

Сейчас при рассмотрении запросов суды встают на сторону силовиков в подавляющем большинстве случаев: по статистике Судебного департамента при Верховном суде, за первые шесть месяцев 2019 года на почти 420 тысяч ходатайств силовиков о прослушке разговоров, изъятии почты, и получении информации о соединениях абонентов суды отказали лишь 2879 раз — это составляет менее 1% .

Если говорить о личной информации, которую правоохранительные органы могут запрашивать о гражданах, то, согласно закону «Об оперативно-розыскной деятельности» силовики могут осуществлять контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи и получение компьютерной информации.

При этом в соответствии с законом о «О персональных данных» под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к физическому лицу. В этом же законе говорится, что обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается. Но даже здесь сделано исключение, о котором уже говорилось выше: за исключением случаев обработки персональных данных в соответствии с законодательством об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности и т.д. То же самое касается и биометрических персональных данных.

Таким образом, потенциально силовые структуры могут запросить абсолютно любую интересующую их информацию.

По общему правилу каждый человек имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных и ее целях. Однако информацию о запросах правоохранительных невозможно получить, если цели ее обработки касались охраны правопорядка, противодействия легализации доходов и иных вышеперечисленных случаев совершения преступлений. Например, Росреестр прямо говорит, что информацию об обращениях правоохранительных органов он не отразит в справке о запросах.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, задержанным в рамках дела Ивана Голунова, предъявлено обвинение. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. СК просит арестовать подозреваемых, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Речь идет о бывших оперативниках МВД Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве, Акбаре Сергалиеве, Денисе Коновалове и Игоре […]