Стали известны характеристики главного конкурента Redmi 9A- смартфона Realme C3

В Сети стали известный характеристики главного конкурента неанонсированного смартфона Redmi 9A в лице Realme C3. Он получит до 30 дней работы без подзарядки в режиме ожидания.

Многие поклонники с нетерпением ждут появление недорого Redmi 9A на цифровом рынке, но в качестве альтернативы предлагается Realme C3. Эксперты сходятся во мнении, что устройства будут находиться в одной ценовой категории, что позволяет уже сейчас говорить о высокой конкуренции смартфонов. В Индии магазин Flipkart, специализирующийся на продаже новинок, уже опубликовал несколько технических данных Realme C3. Он будет оснащён 6,5-дюймовым экраном с вырезом под фронтальную камеру. Основная получила два модуля на 12 Мп. Аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч позволит смартфону работать в режиме ожидания до 30 дней без необходимости его заряжать. При этом процессором выступает MediaTek Helio G70, а в качестве ОЗУ есть возможность выбрать между 3 и 4 Гб. Собственная память устройства насчитывает 32 или 64 Гб в зависимости от версии.

Точная цена Realme C3 остаётся неизвестной. Именно она, по версии экспертов, может сыграть ключевую роль. Более подробная информация о смартфоне станет доступна после официальной презентации. Её намерены провести 6 февраля.

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Последнее: В Сети стали известный характеристики главного конкурента неанонсированного смартфона Redmi 9A в лице Realme C3. Он получит до 30 дней работы без подзарядки в режиме ожидания. Многие поклонники с нетерпением ждут появление недорого Redmi 9A на цифровом рынке, но в качестве альтернативы предлагается Realme C3. Эксперты сходятся во мнении, что устройства будут находиться в одной […]