Коронавирус 2019-nCoV спровоцировал рост цен на медицинские маски в России

Коронавирус 2019-nCoV спровоцировал рост цен на медицинские маски в России

30.01.2020, 10:21, Разное

Из-за панических настроений на фоне информации о распространении коронавируса в Китае в РФ увеличилась стоимость медицинских масок. Эксперты полагают, что рост цен не является окончательным, если вирус 2019-nCoV доберется до российских городов, то, вероятнее всего, будет еще одна волна увеличения стоимости.
Рост цен составил 59 рублей, а продажи увеличились на 31%. В основном россияне приобретают трехслойные маски на резинке в упаковке по 50 штук. Потребители при выборе изделия руководствуются не только правилами использования, но и расцветкой, а также размерами для детей.

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, увеличивающийся спрос стал следствием своеобразной паники, которую вызывал распространяющийся в Китае коронавирус 2019-nCoV. Но данная ситуация не будет продолжаться слишком долго, он уверен, что снижение цены и уровня спроса стоит ожидать через полтора месяца, когда эпидемия пойдет на спад.



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