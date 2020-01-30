Нижегородский губернатор указал на историческую ошибку Зеленского

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что Житомирская дивизия, участвовавшая в освобождении Освенцима, была сформирована в городе Горьком (ныне – Нижнем Новгороде), а не на Украине.

«Высшее руководство соседней страны, говоря об освобождении Освенцима, упоминает Украинский фронт и 322-ю Житомирскую дивизию, намеренно не говоря про Красную армию и советский народ. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Любой, кто учил историю в школе, понимает, что Украинский фронт так назывался не потому, что он был укомплектован на Украине», – написал Никитин в Instagram.

Он отметил, что история этой дивизии особенно интересна для жителей Нижегородской области, так как она была сформирована в Горьком. «Житомирская дивизия была рождена на горьковской земле. Там состояли горьковчане, наши с вами земляки, наши предки! А Житомирской она называется не потому, что там житомирцы, а потому, что в тяжелейших боях при освобождении Житомира ей было присвоено это наименование», – отметил губернатор.

Никитин также опубликовал архивные кадры Нисона Капелюши, который сфотографировал готовящихся к отправке на фронт солдат на площади Минина в центре Горького.

«Победа и слава принадлежит советскому народу, и ей по праву может гордиться каждый народ в его составе. Попытки поделить ее части и присвоить по национальному признаку недопустимы А в таком контексте – еще и вопиюще невежественны», – заключил он.

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Публикация от Глеб Никитин (@gsnikitin) 29 Янв 2020 в 10:53 PST

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз.

В Кремле отметили, что мнение Владимира Зеленского об ответственности СССР за начало Второй мировой войны наравне с нацистской Германией недопустимо.





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Последнее: Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что Житомирская дивизия, участвовавшая в освобождении Освенцима, была сформирована в городе Горьком (ныне – Нижнем Новгороде), а не на Украине. «Высшее руководство соседней страны, говоря об освобождении Освенцима, упоминает Украинский фронт и 322-ю Житомирскую дивизию, намеренно не говоря про Красную армию и советский […]