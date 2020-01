Тунберг решила запатеновать свое имя

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг заявила о намерении запатентовать свое имя, а также международное общественное движение Fridays For Future. Об этом она написала в своем Instagram.

По ее словам, в социальных сетях появились мошенники, которые пишут от ее имени и общаются с известными людьми, политиками и СМИ.

«Пожалуйста, имейте в виду, что это происходит, и будьте бдительны, если с вами связалась «я» или кто-то сказал, что они представляют меня… Кроме того, мое имя и движение #FridaysForFuture постоянно используют в коммерческих целях без какого-либо согласия. Это касается, например, маркетинга, продажи товаров или сбора денег от моего имени и от имени движения», – отметила Тунберг.

Патент позволит, по словам экоактивистки, защитить движение и его деятельность.

«Fridays For Future — это глобальное движение, основанное мной. Оно принадлежит всем, кто в нем участвует, и прежде всего молодежи. Оно не может и не должно использоваться в личных или коммерческих целях», – подчеркнула экоактивистка.

Она добавила, что вместе со своей семьей создаст некоммерческий фонд, который будет содействовать экологической, климатической и социальной устойчивости, а также психическому здоровью.

17-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг прославилась как основатель «Школьной забастовки за климат». В рамках бессрочной акции Тунберг призывает студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

23 сентября 2019 года она выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.

Она дважды выступала на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Несколько лет назад врачи диагностировали у Тунберг синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра, а также селективный мутизм. Шведка говорила, что психическое заболевание помогает ей концентрироваться на борьбе с изменениями климата.

11 декабря 2019 года журнал Time назвал Тунберг человеком года.

