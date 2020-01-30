Во Львове подожгли автомобиль журналистки «Радіо Свобода» Галины Терещук. Об этом она сообщила 30 января в Facebook.

Как пишет «Радіо Свобода», по словам свидетелей, к машине подошел мужчина в маске, положил под «дворники» на лобовом стекле автомобиля пакеты, подожег их и убежал.

Рядом с подожженным автомобилем находились другие машины, но огонь на них не перекинулся. Пожарные погасили возгорание, автомобиль журналистки полностью сожжен. Никто не пострадал.

Щойно мені спалили машину,підійшла людина у масці Posted by Галина Терещук on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

Терещук обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители изучают различные версии поджога. Сама журналистка считает, что причиной пожара не могли стать бытовые причины.

Как рассказала Терещук «Интерфакс-Украина», инцидент произошел между 0.00 и 0.10 30 января на улице Кубийовича. «Сразу после полуночи мы с мужем услышали, как сработала сигнализация, и, когда муж выглянул в окно, то увидел, что машина уже горела», – отметила журналистка.

По ее словам, позже соседи рассказали, что видели мужчину, который положил под «дворники» Mitsubishi Colt Терещук два пакета.

«Соседи спросили его, что он собирается делать, и тот сказал – поджечь вот эту машину, после чего поджег пакеты и ушел», – добавила она.

Журналистка заявила, что не знает, с чем связан инцидент. «Что это – не понравился такой то текст или попытка запугать – я сама не знаю и хочу найти ответ», – сказала Терещук. Она добавила, что угроз не получала.

В Facebook журналистка также написала, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и Службы безопасности Украины. «Полиция и Служба безопасности работают усиленно! Все, кто мимо проезжает – приостанавливаются», – сообщила она.

Дякую за підтримку всім! Поліція і Служба безпеки працюють посилено! Всі,хто мимо проїжджає-призупиняються… Posted by Галина Терещук on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

Терещук работает в «Радіо Свобода» во Львове с 2000 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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