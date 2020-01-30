Популярный актер проник в чужой дом после употребления наркотиков

Американский актер Шон Уайсс проник в чужой гараж и забрался в машину, разбив стекло. По данным калифорнийской полиции, в тот момент он находился в состоянии наркотического опьянения.

Летом 2018 года Уайсса задержали за употребление запрещенных веществ. Артист был вынужден провести несколько месяцев в реабилитационном центре. После лечения он был арестован за кражу в магазине.

Напомним, Шон Уайсс прославился благодаря ролям в различных телесериалах. В числе его заметных работ – проекты «Сабрина – маленькая ведьма», «Хулиганы и Ботаны» и «Факультет», сообщает Lenta.ru.

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Последнее: Американский актер Шон Уайсс проник в чужой гараж и забрался в машину, разбив стекло. По данным калифорнийской полиции, в тот момент он находился в состоянии наркотического опьянения. Летом 2018 года Уайсса задержали за употребление запрещенных веществ. Артист был вынужден провести несколько месяцев в реабилитационном центре. После лечения он был арестован за кражу в магазине. Напомним, […]