Популярный актер проник в чужой дом после употребления наркотиков

Американский актер Шон Уайсс проник в чужой гараж и забрался в машину, разбив стекло. По данным калифорнийской полиции, в тот момент он находился в состоянии наркотического опьянения.
Летом 2018 года Уайсса задержали за употребление запрещенных веществ. Артист был вынужден провести несколько месяцев в реабилитационном центре. После лечения он был арестован за кражу в магазине.
Напомним, Шон Уайсс прославился благодаря ролям в различных телесериалах. В числе его заметных работ – проекты «Сабрина – маленькая ведьма», «Хулиганы и Ботаны» и «Факультет», сообщает Lenta.ru.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Американский актер Шон Уайсс проник в чужой гараж и забрался в машину, разбив стекло. По данным калифорнийской полиции, в тот момент он находился в состоянии наркотического опьянения. Летом 2018 года Уайсса задержали за употребление запрещенных веществ. Артист был вынужден провести несколько месяцев в реабилитационном центре. После лечения он был арестован за кражу в магазине. Напомним, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Огромный **** натирает мне»: Лолита сделала интимное признание / 16 декабря
- Корреспондент Тед Ролл рассказал о методах США по разрушению СССР / 22 января
- Мнение: Письмо: «Не идеальная хозяйка, но и не хрюшка» / 27 января
- Постыдная тайная мечта Лукашенко стала явной / 25 декабря
- Рыдающие москвичи отдали Лужкову последнюю дань памяти / 11 декабря
- Андрей Разин: «Малахов заплатил бывшему мужу Милявской рекордные 3 миллиона рублей» / 21 декабря
- Названы сигналы организма, которые предупреждают об имеющихся нарушениях / 19 декабря
- Строили три года: в аэропорту Шереметьево открылся новый терминал / 17 января