Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверга вырос на 43 копейки – до 62,97 рубля, курс евро поднялся на 45 копеек, составив 69,32 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 58,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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