Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверга вырос на 43 копейки – до 62,97 рубля, курс евро поднялся на 45 копеек, составив 69,32 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 58,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Последнее: Американский актер Шон Уайсс проник в чужой гараж и забрался в машину, разбив стекло. По данным калифорнийской полиции, в тот момент он находился в состоянии наркотического опьянения. Летом 2018 года Уайсса задержали за употребление запрещенных веществ. Артист был вынужден провести несколько месяцев в реабилитационном центре. После лечения он был арестован за кражу в магазине. Напомним, […]
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