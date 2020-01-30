Путин назначил представителя РФ в Совете Евразийской экономической комиссии

Путин назначил представителя РФ в Совете Евразийской экономической комиссии

30.01.2020, 10:12, Новости дня

Президент Владимир Путин назначил заместителя председателя российского правительства Алексея Оверчука представителем страны в Совете Евразийской экономической комиссии.

«Назначить заместителя председателя правительства Российской Федерации Оверчука А. Л. представителем Российской Федерации в Совете Евразийской экономической комиссии», — говорится в тексте указа на интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания. 



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