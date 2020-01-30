Иглесиас станет отцом в третий раз – СМИ

Российскую теннисистку Анну Курникову папарацци запечатлели с округлившимся животом. Испанское издание Hola! опубликовало фото спортсменки и ее возлюбленного, испанского певца Энрике Иглесиаса.

Подборку снимков разместили на фан-странице Иглесиаса в Instagram.

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— PHOTOS -. . Le magazine espagnol Holà a publié ces photos récentes d’Enrique Iglesias et Anna Kournikova sur leur bateau révèlent à Miami. Selon eux, ces photos confirme la grossesse d’Anna et la naissance prochaine de leur 3ème enfant fin Mars/ début Avril. . * Article original: https://www.hola.com/actualidad/galeria/20200129159155/enrique-iglesias-anna-kournikova-segundo-embarazo-hola/2/. . — Audrey. #EnriqueIglesias #EnriqueIglesiasFrance @enriqueiglesias

Публикация от French Enriquers (@enriquersfr) 29 Янв 2020 в 2:15 PST

Снимок был сделан во время морской прогулки на яхте в Майами.

У Иглесиаса и Курниковой есть близнецы, родившиеся 16 декабря 2017 года.

Курникова и Иглесиас познакомились на съемках клипа певца на песню Escape. Их роман длится более 15 лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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