В МИД оценили необходимость реструктуризации долга Венесуэлы перед Россией

Венесуэла полностью выполняет свои обязательства по государственному кредиту, вопрос реструктуризации долга перед Россией не обсуждается, сообщил глава латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.
«Венесуэла в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по государственному кредиту, выданному в соответствии с межправительственным соглашением от 2011 года и протоколами к нему. Все платежи осуществляются своевременно в соответствии с установленным графиком. Вопрос реструктуризации в повестке дня не стоит», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».
Щетинин также заявил, что о совместных военных учениях РФ и Венесуэлы речи не идет. «Мы уже неоднократно говорили, что военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой осуществляется в соответствии с межправительственным Соглашением от 2001 года и российские военные специалисты находятся в Венесуэле для выполнения обязательств по ремонту и обслуживанию ранее поставленной военной техники», – сказал дипломат.
«Ни о каких совместных военных учениях речи не идет. Главную задачу сотрудничества в военно-технической области видим в поддержании обороноспособности Венесуэлы и подготовке национальных кадров», – подчеркнул он.
Ранее президент страны Николас Мадуро заявил, что Венесуэла планирует провести 15-16 февраля первые в новом году военные учения с участием всех вооруженных сил. Он добавил, что на учениях будут отрабатывать защиту городов.
Тем временем военные США прибыли на колумбийскую базу, чтобы принять участие в учениях, сообщили вооруженные силы Колумбии.
Напомним, в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента республики, а США и ряд других стран его поддержали. Мадуро называл произошедшее попыткой переворота. Россия, Белоруссия, Китай, Турция и другие страны высказались в его поддержку.
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