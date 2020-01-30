Коронавирус распространился на все регионы Китая

Резкий скачок распространения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, зафиксирован за последние сутки в Китае. Вирус распространился по всей стране, а число заболевших увеличилось с 6012 до 7711 человек, количество смертей – со 132 до 170.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV отмечена во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае, но эпицентром остается провинция Хубэй и ее административный центр – город Ухань с населением 11 млн человек. В провинции Хубэй находятся 177 россиян, 120 из которых – в Ухане, передает ТАСС.

Некоторые страны начали переговоры с властями КНР о возможности эвакуации своих граждан из Уханя. Спецрейсами были вывезены граждане Японии и США, разрешения ожидают Южная Корея, Сингапур, Канада и ряд других государств.

По данным минфина КНР, на борьбу с коронавирусом уже выделено 27,3 млрд юаней (около 3,96 млрд долларов).

В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.

По последним данным, в Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 170 человек, заболевание также подтверждено у 7 тыс. 711 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала, что из-за угрозы распространения коронавируса РФ вводит первые транспортные ограничения с Китаем.





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