Ученые из Китая нашли действенное лекарство для сдерживания коронавируса

Учёные из Китая нашли действенное лекарственное средство для сдерживания коронавируса на клеточном уровне. Первые испытания планируется провести на приматах и лабораторных мышах.
Эксперты из Уханьского института вирусологии в Китае занялись детальным изучением истоков возбудителя коронавируса. Им удалось создать специальные антитела, которые будут замедлять его распространение в организме. Уже сейчас испытания вакцины начали проводить на мышах и приматах. Результаты исследований пока не разглашаются.
По официальным данным в настоящее время новый тип коронавируса заразил почти 6 тыс. человек. Подтверждено 132 случая смерти от этого заболевания. Случаи заражения зафиксированы на территории Китая, Таиланда, Японии, Франции и Австралии, и даже США. Вирус продолжает распространятся по всему миру, и поэтому учёные пытаются найти быстрый способ замедлить распространение опасного заболевания и полностью исключить любые смерти от него.
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Последнее: Учёные из Китая нашли действенное лекарственное средство для сдерживания коронавируса на клеточном уровне. Первые испытания планируется провести на приматах и лабораторных мышах. Эксперты из Уханьского института вирусологии в Китае занялись детальным изучением истоков возбудителя коронавируса. Им удалось создать специальные антитела, которые будут замедлять его распространение в организме. Уже сейчас испытания вакцины начали проводить на мышах […]
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