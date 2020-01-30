Участники проекта «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян решились на cовместные роды

Саша Черно и Иосиф Оганесян решились на cовместные роды. Супружеская пара из «Дом-2» готовится вместе встретить своего малыша.
Радостным известием о том, что они станут родителями, будущая мама поделилась в конце ноября 2019 года. Жизнь внесла коррективы в планы молодой семьи и открыла свой глубокий смысл: род человеческий должен продолжаться. Саша Черно пояснила подписчикам о том, как протекает беременность. Извечную проблему токсикоза она научилась преодолевать с помощью конфет с кислинкой, лимона с сахаром или в виде напитка. Волнует её и тема материнского инстинкта, в связи с чем поклонницы щедро делятся с ней своими советами. Интересный рисунок в связи с этим Черно разместила в своем Instagram-аккаунте.
Справляться с трудностями ей помогает и супруг. Йосиф Оганесян решил не отступать перед ними даже в самый решающий момент. Он будет поддерживать жену в родильном зале. Фолловеры уверены, что сил держать любимую за руку у него хватит, но способность шутить мужчины в этом месте почему-то часто теряют.
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