На Украине без электричества остались порядка 400 населенных пунктов

Подача электроэнергии была прервана в 397 населенных пунктах Украины после ухудшения погодных условий, информирует государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ГСЧС сообщили, что из-за осложнение погодных условий (осадки и порывы ветра) «обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях», передает ТАСС.

В Полтавской области обесточен 201 населенный пункт, в Черниговской – 88, Сумской – 72, по 10 населенных пунктов остались без электричества в Кировоградской и Донецкой областях.

Бригады энергетиков начали восстановление электроснабжения в пострадавших районах.

Синоптики отмечают, в оставшиеся дни января на Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Ранее против украинских чиновников возбудили дело за отказ запретить импорт электроэнергии из России.





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Последнее: Подача электроэнергии была прервана в 397 населенных пунктах Украины после ухудшения погодных условий, информирует государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В ГСЧС сообщили, что из-за осложнение погодных условий (осадки и порывы ветра) «обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях», передает ТАСС. В Полтавской области обесточен 201 населенный пункт, в Черниговской – 88, Сумской – 72, […]