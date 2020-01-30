После случая с детьми в Шереметьево выявлены нарушения в Хабаровском крае

Сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой выявили в Хабаровском крае нарушения, которые способствовали возникновению ситуации с брошенными детьми в Шереметьево, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
«Итоги комплексной проверки будут подведены аппаратом уполномоченного позже, но уже сейчас выявлены многочисленные нарушения закона, что могло в том числе способствовать возникновению кризисной ситуации», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Там уточнили, что специалисты аппарата омбудсмена в четверг проверили в Комсомольске-на-Амуре социально-реабилитационный центр, где ранее неоднократно находились дети, а также школу, детский сад и поликлинику, которые они посещали.
В пресс-службе отметили, что проводится проверка работы органов системы профилактики с семьей, уже прошли встречи с представителями региональной прокуратуры, полиции и комиссии по делам несовершеннолетних.
«Специалисты аппарата уполномоченного сегодня встретились с родственниками детей, потенциальными опекунами мальчиков. Анна Кузнецова находится на связи с сотрудниками аппарата и представителями органов опеки региона. В настоящее время решается вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей», – добавили в пресс-службе.
Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.
Было возбуждено уголовное дело. Через некоторое время отец детей пришел с повинной к следователям. Он попросил уполномоченнцю по правам ребенка Анну Кузнецову не отдавать сыновей матери.
Позже была найдена мать мальчиков. Сообщалось, что она хочет забрать детей в новую семью.
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